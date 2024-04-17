Нацгвардія: Росія тисне на Часів Яр, залучає авіацію та намагається прорвати оборону

За даними речника Нацгвардії, ворог намагається залучати свої розвідувальні дрони якомога далі вглиб української оборони

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Протягом доби ворог найбільше атакував на Бахмутському напрямку – майже третина штурмів була спрямована на Часів Яр. Українські дрони нищать артилерійські системи Росії, зменшуючи перевагу противника в артилерії. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.

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Музичук сказав, що наразі також досить напружена ситуація на окремих ділянках Новопавлівського й Авдіївського напрямків.

Ворог під час проведення штурмових дій намагається продавлювати українську оборону, а також максимально використовувати свою перевагу в повітрі – авіацію, розповів речник Нацгвардії.

Фото: скриншот

Музичук прокоментував перевагу противника в артилерії. Він зазначив, що тут суттєве значення має контрбатарейна боротьба гвардійців, знищення артилерійських систем ворога, складів боєкомплектів, що, за його словами, успішно роблять підрозділи гвардійців з використанням дронів.

"За минулий тиждень, зокрема, гвардійці по лінії фронту знищили 112 артилерійських систем ворога та концентрувалися також на виявленні й завдаванні ударів по логістиці. Загалом уражено 10 значних сховищ БК, а також понад 70 одиниць автомобільної техніки. Це і військові вантажівки, які забезпечують логістику", – розповів він.

За даними Музичука, ворог активно проводить аеророзвідку та намагається залучати свої розвідувальні дрони якомога далі вглиб української оборони.

"Тому нарощення наших засобів РЕБ – це захист і від FPV, і від "мавіків" на позиціях, а також протидія роботі ворога щодо виявлення цілей та коригування можливих ударів по них", – пояснив він.

Також, за даними спікера Нацгвардії, протягом доби по східних напрямках ворог завдав 136 ударів по позиціях, де тримають оборону підрозділи Нацгвардії на східних напрямках, та 124 по південних.

5 квітня 2024 року в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

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