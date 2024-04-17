Нацгвардія: Росія тисне на Часів Яр, залучає авіацію та намагається прорвати оборону
Протягом доби ворог найбільше атакував на Бахмутському напрямку – майже третина штурмів була спрямована на Часів Яр. Українські дрони нищать артилерійські системи Росії, зменшуючи перевагу противника в артилерії. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.
Музичук сказав, що наразі також досить напружена ситуація на окремих ділянках Новопавлівського й Авдіївського напрямків.
Ворог під час проведення штурмових дій намагається продавлювати українську оборону, а також максимально використовувати свою перевагу в повітрі – авіацію, розповів речник Нацгвардії.
Музичук прокоментував перевагу противника в артилерії. Він зазначив, що тут суттєве значення має контрбатарейна боротьба гвардійців, знищення артилерійських систем ворога, складів боєкомплектів, що, за його словами, успішно роблять підрозділи гвардійців з використанням дронів.
"За минулий тиждень, зокрема, гвардійці по лінії фронту знищили 112 артилерійських систем ворога та концентрувалися також на виявленні й завдаванні ударів по логістиці. Загалом уражено 10 значних сховищ БК, а також понад 70 одиниць автомобільної техніки. Це і військові вантажівки, які забезпечують логістику", – розповів він.
За даними Музичука, ворог активно проводить аеророзвідку та намагається залучати свої розвідувальні дрони якомога далі вглиб української оборони.
"Тому нарощення наших засобів РЕБ – це захист і від FPV, і від "мавіків" на позиціях, а також протидія роботі ворога щодо виявлення цілей та коригування можливих ударів по них", – пояснив він.
Також, за даними спікера Нацгвардії, протягом доби по східних напрямках ворог завдав 136 ударів по позиціях, де тримають оборону підрозділи Нацгвардії на східних напрямках, та 124 по південних.
- 5 квітня 2024 року в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".
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