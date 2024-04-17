Нацгвардия: Россия давит на Часов Яр, привлекает авиацию и пытается прорвать оборону

По данным спикера Нацгвардии, враг пытается привлекать свои разведывательные дроны как можно дальше вглубь украинской обороны

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В течение суток враг больше всего атаковал на Бахмутском направлении – почти треть штурмов была направлена на Часов Яр. Украинские дроны уничтожают артиллерийские системы России, уменьшая преимущество противника в артиллерии. Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net .

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Музычук сказал, что сейчас также достаточно напряженная ситуация на отдельных участках Новопавловского и Авдеевского направлений.

Враг во время проведения штурмовых действий пытается продавливать украинскую оборону, а также максимально использовать свое преимущество в воздухе – авиацию, рассказал спикер Нацгвардии.

Фото: скриншот

Музычук прокомментировал преимущество противника в артиллерии. Он отметил, что здесь существенное значение имеет контрбатарейная борьба гвардейцев, уничтожение артиллерийских систем врага, складов боекомплектов, что, по его словам, успешно делают подразделения гвардейцев с использованием дронов.

"За прошедшую неделю, в частности, гвардейцы по линии фронта уничтожили 112 артиллерийских систем врага и концентрировались также на выявлении и нанесении ударов по логистике. Всего поражено 10 значительных хранилищ БК, а также более 70 единиц автомобильной техники. Это и военные грузовики, которые обеспечивают логистику", – рассказал он.

По данным Музычука, враг активно проводит аэроразведку и пытается привлекать свои разведывательные дроны как можно дальше вглубь украинской обороны.

"Поэтому наращивание наших средств РЭБ – это защита и от FPV, и от "мавиков" на позициях, а также противодействие работе врага по выявлению целей и корректировки возможных ударов по ним", – пояснил он.

Также, по данным спикера Нацгвардии, в течение суток по восточным направлениям враг нанес 136 ударов по позициям, где держат оборону подразделения Нацгвардии на восточных направлениях, и 124 по южным.

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командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко , что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические". 6 апреля Сырский заявил , что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

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