НАУ буде реорганізований для посилення оборони. Віцепрем'єр пояснив, навіщо це потрібно

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реорганізацію Національного авіаційного університету — він буде поділений на два навчальні заклади. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

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За його словами, реорганізація необхідна для посилення обороноздатності України — НАУ буде поділено на Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію у Кропивницькому.

Він назвав це "важливим рішенням для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів і національної безпеки".

Федоров заявив, що НАУ мав працювати на оборону країни, стати центром розвитку авіапілотування та розробки безпілотників, але "не показав ефективності" – університет не розробив жодного дрона з початку великої війни.

"Постійні скарги студентів на керівництво та скандали з незаконним відчуженням земель університету під будівництво негативно впливали на навчальний процес і відверто демотивували молодь", – наголосив віцепрем'єр.

Він сказав, що Міносвіти багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету Кропивницького з проханням відокремити їхній заклад від НАУ — академія має цехи з виробництва БПЛА.

Наразі заклади матимуть нових керівників, де створюватимуть військові технології, резюмував Федоров.

У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км.

Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", що має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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