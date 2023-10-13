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НАУ буде реорганізований для посилення оборони. Віцепрем'єр пояснив, навіщо це потрібно

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13.10.2023, 17:11
НАУ буде реорганізований для посилення оборони. Віцепрем'єр пояснив, навіщо це потрібно - Фото
Головний корпус НАУ у Києві (Фото: пресслужба університету)

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реорганізацію Національного авіаційного університету — він буде поділений на два навчальні заклади. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, реорганізація необхідна для посилення обороноздатності України — НАУ буде поділено на Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію у Кропивницькому.
Він назвав це "важливим рішенням для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів і національної безпеки".
Федоров заявив, що НАУ мав працювати на оборону країни, стати центром розвитку авіапілотування та розробки безпілотників, але "не показав ефективності" – університет не розробив жодного дрона з початку великої війни.
"Постійні скарги студентів на керівництво та скандали з незаконним відчуженням земель університету під будівництво негативно впливали на навчальний процес і відверто демотивували молодь", – наголосив віцепрем'єр.
Він сказав, що Міносвіти багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету Кропивницького з проханням відокремити їхній заклад від НАУ — академія має цехи з виробництва БПЛА.
Наразі заклади матимуть нових керівників, де створюватимуть військові технології, резюмував Федоров.
  • У вересні на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км.
  • Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.
  • Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", що має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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Дмитро Гриниченко
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