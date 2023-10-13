НАУ будет реорганизован для усиления обороны. Вице-премьер объяснил, зачем это нужно
13.10.2023, 17:11
Главный корпус НАУ в Киеве (Фото: пресс-служба университета)
Кабинет министров принял постановление о реорганизации Национального авиационного университета — он будет разделен на два учебных заведения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
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По его словам, реорганизация необходима для усиления обороноспособности Украины — НАУ будет разделен на Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.
Он назвал это "важным решением для развития украинского авиапилотирования, производства дронов и национальной безопасности".
Федоров заявил, что НАУ должен был работать на оборону страны, стать центром развития авиапилотирования и разработки беспилотников, но "не показал эффективности" — университет не разработал ни одного дрона с начала большой войны.
"Постоянные жалобы студентов на руководство и скандалы с незаконным отчуждением земель университета под строительство негативно влияли на учебный процесс и откровенно демотивировали молодежь", — подчеркнул вице-премьер.
Он сказал, что Минобразования много раз получало письма от коллектива Летной академии Национального авиационного университета Кропивницкого с просьбой отделения их заведения от НАУ — академия имеет цеха по производству БПЛА.
Теперь заведения будут иметь новых руководителей, где будут создавать военные технологии, резюмировал Федоров.
- В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.
- Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
- Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.
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