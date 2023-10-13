НАУ будет реорганизован для усиления обороны. Вице-премьер объяснил, зачем это нужно

Кабинет министров принял постановление о реорганизации Национального авиационного университета — он будет разделен на два учебных заведения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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По его словам, реорганизация необходима для усиления обороноспособности Украины — НАУ будет разделен на Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

Он назвал это "важным решением для развития украинского авиапилотирования, производства дронов и национальной безопасности".

Федоров заявил, что НАУ должен был работать на оборону страны, стать центром развития авиапилотирования и разработки беспилотников, но "не показал эффективности" — университет не разработал ни одного дрона с начала большой войны.

"Постоянные жалобы студентов на руководство и скандалы с незаконным отчуждением земель университета под строительство негативно влияли на учебный процесс и откровенно демотивировали молодежь", — подчеркнул вице-премьер.

Он сказал, что Минобразования много раз получало письма от коллектива Летной академии Национального авиационного университета Кропивницкого с просьбой отделения их заведения от НАУ — академия имеет цеха по производству БПЛА.

Теперь заведения будут иметь новых руководителей, где будут создавать военные технологии, резюмировал Федоров.

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