NBC News: "Залізний купол" Ізраїлю перехопив лише 65% іранських ракет – летять швидше та точніше

Ізраїльська система ППО ''Залізний купол'' (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Лише 65% ракет, запущених Іраном за останні 24 години, були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Для порівняння, напередодні рівень перехоплень становив майже 90%. Про це повідомив телеканалу NBC News високопоставлений представник ізраїльської розвідки.

За словами колишнього високопосадовця ізраїльської розвідки, який продовжує отримувати щоденні урядові брифінги, Іран досі володіє "дуже досконалими ракетами" і активно їх застосовує.

Він зазначив, що ракети, випущені останньої доби, були значно швидшими, що скоротило час реагування систем ППО.

"До вчорашнього дня ми отримували попередження за 10–11 хвилин до падіння ракет. Сьогодні це було лише шість – сім хвилин. Це означає, що ракети значно швидші, ніж раніше", – заявив співрозмовник.

Крім того, іранські ракети, за його словами, оснащені навігаційною системою для завершальної фази атаки, що забезпечує високу точність влучань.

"Це дає змогу завдавати ударів саме по обраних цілях – наприклад, сьогодні постраждала лікарня в Беер-Шеві", – додав він.

Співрозмовник також додав, що попри втрати, яких зазнав іранський режим після неочікуваної атаки Ізраїлю минулого тижня, у країни залишаються значні ракетні арсенали, здатні забезпечити тривалі удари у відповідь.

Він додав, що Іран дотримується стратегії "стратегічного терпіння".

Посадовець також попередив, що Ізраїль та інші країни регіону не повинні недооцінювати здатність Ірану до збройного протистояння.

"Дехто вже поспішив списати режим, але це передчасно. Іран має рішучість і можливості продовжувати атаки, і ми маємо бути обережні з розмовами про його "неминучий крах" – це не відповідає реальності", – підсумував співрозмовник.

Вранці 19 червня Іран випустив близько 30 балістичних ракет по Ізраїлю. Влучення зафіксовані у центрі та на півдні країни. Зокрема, постраждала третя за величиною ізраїльська лікарня "Сорока" у Беер-Шеві.

Як повідомили у ЦАХАЛі, Іран запустив щонайменше одну балістичну ракету з касетною бойовою частиною під час атаки по центральній частині Ізраїлю.