NBC News: "Железный купол" Израиля перехватил лишь 65% иранских ракет – летят быстрее

Израильская система ПВО "Железный купол" (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

Только 65% ракет, запущенных Ираном за последние 24 часа, были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол". Для сравнения, накануне уровень перехватов составил около 90%. Об этом сообщил телеканалу NBC News высокопоставленный представитель израильской разведки.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника израильской разведки, который продолжает получать ежедневные правительственные брифинги, Иран до сих пор владеет "очень совершенными ракетами" и активно их применяет.

Он отметил, что ракеты, выпущенные в последние сутки, были значительно быстрее, что сократило время реагирования систем ПВО.

"До вчерашнего дня мы получали предупреждение за 10-11 минут до падения ракет. Сегодня это было всего шесть – семь минут. Это значит, что ракеты значительно быстрее, чем раньше", – заявил собеседник.

Кроме того, иранские ракеты, по его словам, оснащены навигационной системой для завершающей фазы атаки, что обеспечивает высокую точность попаданий.

"Это позволяет наносить удары именно по выбранным целям – например, сегодня пострадала больница в Беэр-Шеве ", – добавил он.

Собеседник также добавил, что несмотря на потери, понесенные иранским режимом после неожиданной атаки Израиля на прошлой неделе, у страны остаются значительные ракетные арсеналы, способные обеспечить длительные ответные удары.

Он добавил, что Иран придерживается стратегии "стратегического терпения".

Чиновник также предупредил, что Израиль и другие страны региона не должны недооценивать способность Ирана к вооруженному противостоянию.

"Некоторые уже поспешили списать режим, но это преждевременно. Иран имеет решительность и возможности продолжать атаки, и мы должны быть осторожны с разговорами о его "неизбежном крахе" – это не соответствует реальности", – подытожил собеседник.

Утром 19 июня Иран выпустил около 30 баллистических ракет по Израилю. Попадания зафиксированы в центре и на юге страны. В частности, пострадала третья по величине израильская больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

Как сообщили в ЦАХАЛе, Иран запустил как минимум одну баллистическую ракету с кассетной боевой частью во время атаки по центральной части Израиля.