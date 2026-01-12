"Не дамо себе залякати". Генсек НАТО прокоментував удар Росії "Орєшніком" й обстріли України

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи російський удар ракетою "Орєшнік" та масовані обстріли України, заявив, що Москва намагається відвернути союзників від допомоги Києву. Слова чиновника під час візиту до Хорватії передає телеканал Sky TG24.

"Минулого тижня (8 січня. – Ред.) ми стали свідками використання ракети "Орєшнік" по Львову, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається відрадити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати, оскільки Україна зазнає величезного тиску під час суворої зими", – заявив чиновник.

Рютте зауважив, що підтримка з боку всіх країн – членів НАТО є "важливішою ніж будь-коли".

Генсек Альянсу додав: "Безпека України – це наша безпека".

Також 12 січня у зв'язку з масованими атаками РФ, зокрема ударом "Орєшніком", відбулося позачергове засідання Ради Україна – НАТО на запит Києва, повідомило Міністерство закордонних справ.

Під час заходу представники України зауважили партнерам, що Росія завдає систематичних ударів по критичній енергоінфраструктурі, щоб спричинити гуманітарну катастрофу взимку, позбавивши мирних жителів світла, води й тепла.

З-поміж іншого, заступник міністра оборони Сергій Боєв "детально окреслив нагальні потреби" Києва у ракетах до систем протиповітряної оборони, зокрема протиповітряної оборони, а також закликав членів НАТО інвестувати у програму PURL та розвиток виробництва озброєнь, як-от у сфері безпілотників-перехоплювачів.

"Союзники, зі свого боку, рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу", – пише МЗС.

Увечері цього ж дня має відбутися екстрене засідання Ради Безпеки ООН.