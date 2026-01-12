"Не дадим себя запугать". Генсек НАТО прокомментировал удар России "Орешником" и обстрелы Украины

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя российский удар ракетой "Орешник" и массированные обстрелы Украины, заявил, что Москва пытается отвлечь союзников от помощи Киеву. Слова чиновника во время визита в Хорватию передает телеканал Sky TG24.

"На прошлой неделе (8 января. – Ред.) мы стали свидетелями использования ракеты "Орешник" по Львову, а также продолжения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать, поскольку Украина испытывает огромное давление во время суровой зимы", – заявил чиновник.

Рютте отметил, что поддержка со стороны всех стран-членов НАТО является "важнее чем когда-либо".

Генсек Альянса добавил: "Безопасность Украины – это наша безопасность".

Также 12 января в связи с массированными атаками РФ, в частности ударом "Орешником", состоялось внеочередное заседание Совета Украина – НАТО по запросу Киева, сообщило Министерство иностранных дел.

Во время мероприятия представители Украины рассказали партнерам, что Россия наносит систематические удары по критической энергоинфраструктуре, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу зимой, лишив мирных жителей света, воды и тепла.

Среди прочего, заместитель министра обороны Сергей Боев "подробно очертил насущные потребности" Киева в ракетах к системам противовоздушной обороны, в том числе противовоздушной обороны, а также призвал членов НАТО инвестировать в программу PURL и развитие производства вооружений, в частности в сфере беспилотников-перехватчиков.

"Союзники, со своей стороны, решительно осудили российские атаки, которые являются проявлением откровенного террора против украинского гражданского населения, подтвердили свою неизменную поддержку Украины и готовность оказать необходимую помощь", – пишет МИД.

Вечером этого же дня должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН.