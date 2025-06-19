"Не тікай". Як під час БЗВП навчають відбивати атаки FPV-дронів

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Під час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) окрему увагу приділяють навчанню рекрутів відбивати атаки FPV-дронів. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України Євген у коментарі LIGA.net для розбору "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало.

За його словами, курсантів навчають збивати FPV з дробовиків та автоматів.

"В першому варіанті зброї вилітають тарілки, по яких треба влучити. У другому – треба стріляти по гонгах, що рухаються горизонтально на висоті", – повідомив Євген.

Справжні FPV-дрони під час тренувань також використовуються.

"FPV при підготовці використовується для психологічного навантаження", – поділився Євген.

Психологічна підготовка майбутніх бійців не менш важлива, ніж стрілецька практика.

Як розповів кореспонденту LIGA.net командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, головне правило, яке мають засвоїти курсанти на БЗВП, що FPV треба збивати, а не тікати від нього.

"Не тікай. Бийся, і тоді ти виживеш", – сформулював він ключову ідею.