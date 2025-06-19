"Не тікай". Як під час БЗВП навчають відбивати атаки FPV-дронів
Під час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) окрему увагу приділяють навчанню рекрутів відбивати атаки FPV-дронів. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України Євген у коментарі LIGA.net для розбору "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало.
За його словами, курсантів навчають збивати FPV з дробовиків та автоматів.
"В першому варіанті зброї вилітають тарілки, по яких треба влучити. У другому – треба стріляти по гонгах, що рухаються горизонтально на висоті", – повідомив Євген.
Справжні FPV-дрони під час тренувань також використовуються.
"FPV при підготовці використовується для психологічного навантаження", – поділився Євген.
Психологічна підготовка майбутніх бійців не менш важлива, ніж стрілецька практика.
Як розповів кореспонденту LIGA.net командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, головне правило, яке мають засвоїти курсанти на БЗВП, що FPV треба збивати, а не тікати від нього.
"Не тікай. Бийся, і тоді ти виживеш", – сформулював він ключову ідею.
- Інструктор з БЗВП розповів, що "бусифікована" людина думає, що армія – дорога в один кінець.
- Також він дав поради, як підготуватися до БЗВП, щоб зробити своє життя легшим, та розповів, чому базова загальна військова підготовка змінює 95% людей.
- Окрім того, інструктор розповів, що під час проходження БЗВП новобранці знайомляться із тим, як може виглядати бій, у віртуальній реальності.