"Не заслуговують на життя". Командир "Ахмату" відмовляється від своїх військовополонених

Апті Алаудінов каже, що допомагатиме тільки тим землякам, які були захоплені у полон через важкі поранення

Шеврон ''Ахмат'' (Фото: ресурси окупантів)

Командир чеченського підрозділу "Ахмат" та заступник начальника Головного військово-політичного управління російської армії Апті Алаудінов заявив, що Україна "може залишити собі чеченських військовополонених", оскільки вони "не заслуговують на життя".

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В опублікованому у Telegram відео Алаудінов каже, що допомагатиме тільки тим землякам, які були захоплені у полон через важкі поранення.

Він наголосив, що йому "без різниці, що ЗСУ зроблять з військовополоненими", оскільки він "не відповідальний за тих, хто зійшов зі священного шляху".

"Вони не заслуговують на життя. Українці, залиште їх собі, вони нам не потрібні. Для мене абсолютно не має значення, що ви з ними зробите", – сказав командир "Ахмату".

11 серпня 2024 року, на шостий день операції ЗСУ у Курській області, український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон, опублікував відео з бойовиками "Ахмату", яких взяли там у полон.

13 серпня 225 окремий штурмовий батальйон ЗСУ, який виконує бойові завдання у Курській області РФ, опублікував фотодоказ розбиття підрозділу бойовиків "Ахмат".

13 та 14 вересня відбулися обміни військовополоненими між РФ та Україною. Додому вдалося повернути 152 українці за два дні, серед них – "азовці".

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