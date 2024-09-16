"Не заслуживают жизни". Командир "Ахмата" отказывается от своих военнопленных

Апти Алаудинов говорит, что будет помогать только тем землякам, которые были захвачены в плен из-за тяжелых ранений

Шеврон ''Ахмат'' (Фото: ресурсы оккупантов)

Командир чеченского подразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии Апти Алаудинов заявил, что Украина "может оставить себе чеченских военнопленных", поскольку они "не заслуживают жизни".

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В опубликованном в Telegram видео Алаудинов говорит, что будет помогать только тем землякам, которые были захвачены в плен из-за тяжелых ранений.

Он подчеркнул, что ему "без разницы, что ВСУ сделают с военнопленными", поскольку он "не ответственен за сошедших со священного пути".

"Они не заслуживают жизни. Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны. Для меня абсолютно неважно, что вы с ними сделаете", – сказал командир "Ахмата".

11 августа 2024 года, на шестой день операции ВСУ в Курской области, украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен, опубликовал видео с боевиками "Ахмата", взятыми там в плен.

13 августа 225 отдельный штурмовой батальон ВСУ, выполняющий боевые задания в Курской области РФ, опубликовал фотодоказательство уничтожения подразделения боевиков "Ахмат".

13 и 14 сентября прошли обмены военнопленными между РФ и Украиной. Домой удалось вернуть 152 украинца за два дня, среди них – "азовцы".

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