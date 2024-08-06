Неприємне відчуття. Штурман Су-24М пояснив, як поява F-16 може вплинути на російських пілотів

У російських екіпажів з'явиться нагода відчути як це – працювати у небезпечних умовах

Україна отримала перші F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Поява сучасних – F-16 на полі бою навіть суто психологічно впливатиме на екіпажі ворожих бомбардувальників, які зараз нічого не бояться. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив штурман Су-24М, Герой України підполковник Сергій Вербицький.

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За його словами зараз російські бомбардувальники "взагалі нічого не бояться" і кидають бомби за межами дії української системи протиповітряної оборони.

"З появою сучасних F-16 має полегшати. Росіяни вже не зможуть підійти до нас так близько", – наголосив він.

Раніше росіяни були впевнені, що їх нічим не дістануть, нагадав Вербицький. "Тепер у них з'являтимуться такі ж думки, як і у нас: "Це ж мене можуть збити". Я, наприклад, не знаю, що відчуваєш, коли впевнений, що тебе не зіб’ють. Я не пробував", – сказав він.

"Коли знаєш, що йдеш на завдання і тебе можуть вбити, – це відчуття мені дуже знайоме. Воно неприємне. Як воно, працювати в безпечних умовах, – я не знаю", – додав підполковник.

До того ж, за його словами, F-16 дозволять відігнати російські винищувачі, які зараз дуже заважають працювати українській авіації.