Неприємне відчуття. Штурман Су-24М пояснив, як поява F-16 може вплинути на російських пілотів
Поява сучасних – F-16 на полі бою навіть суто психологічно впливатиме на екіпажі ворожих бомбардувальників, які зараз нічого не бояться. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив штурман Су-24М, Герой України підполковник Сергій Вербицький.
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За його словами зараз російські бомбардувальники "взагалі нічого не бояться" і кидають бомби за межами дії української системи протиповітряної оборони.
"З появою сучасних F-16 має полегшати. Росіяни вже не зможуть підійти до нас так близько", – наголосив він.
Раніше росіяни були впевнені, що їх нічим не дістануть, нагадав Вербицький. "Тепер у них з'являтимуться такі ж думки, як і у нас: "Це ж мене можуть збити". Я, наприклад, не знаю, що відчуваєш, коли впевнений, що тебе не зіб’ють. Я не пробував", – сказав він.
"Коли знаєш, що йдеш на завдання і тебе можуть вбити, – це відчуття мені дуже знайоме. Воно неприємне. Як воно, працювати в безпечних умовах, – я не знаю", – додав підполковник.
До того ж, за його словами, F-16 дозволять відігнати російські винищувачі, які зараз дуже заважають працювати українській авіації.
- 4 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16.
- За даними The Economist, Україна отримала перші 10 винищувачів із 79, які зобов'язалися поставити Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Очікується, що до кінця цього року вони передадуть Україні ще 10 літаків, решту спрямують упродовж 2025 року кількома партіями.