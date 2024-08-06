Неприятное чувство. Штурман Су-24М объяснил, как F-16 повлияет на российских пилотов
Появление современных – F-16 на поле боя даже чисто психологически будет влиять на экипажи вражеских бомбардировщиков, которые сейчас ничего не боятся. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал штурман Су-24М, Герой Украины подполковник Сергей Вербицкий.
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По его словам, сейчас российские бомбардировщики "вообще ничего не боятся" и скидывают бомбы вне зоны действия украинской системы противовоздушной обороны.
"С появлением современных F-16 должно стать легче. Россияне уже не смогут подойти к нам так близко", – подчеркнул он.
Раньше россияне были уверены, что их ничем не достанут, напомнил Вербицкий. "Теперь у них будут появляться такие же мысли, как и у нас: "Это ж меня могут сбить". Я, например, не знаю, что чувствуешь, когда уверен, что тебя не собьют. Я не пробовал", – сказал он.
"Когда знаешь, что идешь на задание и тебя могут убить, – это ощущение мне очень знакомо. Оно неприятное. Как оно, работать в безопасных условиях, – я не знаю", – добавил подполковник.
К тому же, по его словам, F-16 позволят отогнать российские истребители, которые сейчас очень мешают работать украинской авиации.
- 4 августа 2024 года президент Владимир Зеленский официально сообщил о получении Украиной первых F-16.
- По данным The Economist, Украина получила первые 10 истребителей из 79, которые обязались поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Ожидается, что до конца этого года они передадут Украине еще 10 самолетов, остальные отправят в течение 2025 года несколькими партиями.