Неприятное чувство. Штурман Су-24М объяснил, как F-16 повлияет на российских пилотов

У российских экипажей появится возможность почувствовать как это – работать в опасных условиях

Украина получила первые F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Появление современных – F-16 на поле боя даже чисто психологически будет влиять на экипажи вражеских бомбардировщиков, которые сейчас ничего не боятся. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал штурман Су-24М, Герой Украины подполковник Сергей Вербицкий.

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По его словам, сейчас российские бомбардировщики "вообще ничего не боятся" и скидывают бомбы вне зоны действия украинской системы противовоздушной обороны.

"С появлением современных F-16 должно стать легче. Россияне уже не смогут подойти к нам так близко", – подчеркнул он.

Раньше россияне были уверены, что их ничем не достанут, напомнил Вербицкий. "Теперь у них будут появляться такие же мысли, как и у нас: "Это ж меня могут сбить". Я, например, не знаю, что чувствуешь, когда уверен, что тебя не собьют. Я не пробовал", – сказал он.

"Когда знаешь, что идешь на задание и тебя могут убить, – это ощущение мне очень знакомо. Оно неприятное. Как оно, работать в безопасных условиях, – я не знаю", – добавил подполковник.

К тому же, по его словам, F-16 позволят отогнать российские истребители, которые сейчас очень мешают работать украинской авиации.