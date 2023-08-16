Newsweek вкидає "заміну Залужного". Міноборони: Російська пропаганда, довіра — це перемога
Американський журнал Newsweek із посиланням на "джерела, близькі до українського уряду", написав про нібито можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним. У Міноборони журналістам заявили — це російська пропаганда.
Видання із посиланням на аноніма заявило про "розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу".
Також у матеріалі йдеться, що "незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні".
У Міністерстві оборони відмовилися коментувати вкиди від "джерел", але заявили журналістам, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв'язок.
"Завдання — приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги", — сказав представник відомства.
Він зазначив, що повідомлення про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни.
Ще в липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним.
У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був обізнаним у військовій справі.
Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.
- Залужний із посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.
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