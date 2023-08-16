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Newsweek вбрасывает "замену Залужного". Минобороны: Пропаганда РФ, доверие — это победа

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 12:47
Newsweek вбрасывает
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Американский журнал Newsweek со ссылкой на "источники, близкие к украинскому правительству" написал о якобы возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным. В Минобороны журналистам заявили — это российская пропаганда.

Издание со ссылкой на анонима заявило о "разногласиях в украинском руководстве насчет стратегии наступления".

Также в материале сказано, что "неудовлетворительные боевые действия могут привести к изменениям в украинском военном командовании".

В Министерстве обороны отказались комментировать вбросы от "источников", но заявили журналистам, что между военным и политическим руководством страны существует прямая связь. 

"Задача — принимать решения в динамичных условиях военной обстановки. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что сообщения о разногласиях между военно-политическим руководством — это пропаганда Кремля, которую активно продвигают россияне. 

С начала полномасштабного вторжения Москва активно вбрасывает фейки через соцсети и медиа о якобы "конфликте" между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Это неоднократно опровергалось представителями украинского руководства, а глава государства заявлял, что удовлетворен работой генерала и доверяет ему. 

Еще в июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. 

В сентябре прошлого года Залужный заявил, что Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом. 

Читайте также: Зеленский не ревнует Залужного, полностью занят войной, менять тоже не собирается — BBC 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнапропагандадезинформацияминобороныВалерий Залужный
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