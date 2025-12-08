Нідерланди виділять Україні додаткові 700 млн євро

Допомога Києву надійде з бюджетів Міністерства оборони та МЗС країни – інші міністерства не зможуть їх витратити до кінця року

Євро (Фото: Depisitphotos)

Tимчасовий уряд Нідерландів виділяє Україні додаткові €700 млн на 2026 рік. Це стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть їх витратити до кінця цього року. Про це повідомило Nu.nl.

€500 млн з цієї суми буде знайдено в бюджеті Міністерства оборони, а ще €200 млн – у бюджеті закордонних справ. На що мають бути витрачені ці кошти, не повідомляється.

Видання додало, що Нідерланди щорічно виділяють Україні близько €3,5 млрд допомоги. Але цього року вже витрачено 2 мільярди з бюджету на наступний рік, й у 2026 році "буде важко знайти більше грошей у бюджеті". Тому альянс "Зелені ліві Партія праці" виступив з пропозицією поповнити бюджет на 2026 рік.

Наприкінці листопада виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схуф заявив, що не підтримує виділення додаткових коштів Україні. Він наголосив, що інші держави повинні першими збільшити свою участь, а додаткову підтримку від Нідерландів він готовий обговорювати у межах Весняного бюджетного меморандуму.

Ця позиція викликала критику в парламенті, де уряд звинуватили у "бухгалтерському мисленні". Схуф назвав таке формулювання "абсолютно недоречним", посилаючись на значні обсяги допомоги Україні. Під тиском більшості він погодився розглянути варіанти реалізації пропозиції допомоги.