Нідерланди виділять Україні додаткові 700 млн євро
Tимчасовий уряд Нідерландів виділяє Україні додаткові €700 млн на 2026 рік. Це стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть їх витратити до кінця цього року. Про це повідомило Nu.nl.
€500 млн з цієї суми буде знайдено в бюджеті Міністерства оборони, а ще €200 млн – у бюджеті закордонних справ. На що мають бути витрачені ці кошти, не повідомляється.
Видання додало, що Нідерланди щорічно виділяють Україні близько €3,5 млрд допомоги. Але цього року вже витрачено 2 мільярди з бюджету на наступний рік, й у 2026 році "буде важко знайти більше грошей у бюджеті". Тому альянс "Зелені ліві Партія праці" виступив з пропозицією поповнити бюджет на 2026 рік.
Наприкінці листопада виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схуф заявив, що не підтримує виділення додаткових коштів Україні. Він наголосив, що інші держави повинні першими збільшити свою участь, а додаткову підтримку від Нідерландів він готовий обговорювати у межах Весняного бюджетного меморандуму.
Ця позиція викликала критику в парламенті, де уряд звинуватили у "бухгалтерському мисленні". Схуф назвав таке формулювання "абсолютно недоречним", посилаючись на значні обсяги допомоги Україні. Під тиском більшості він погодився розглянути варіанти реалізації пропозиції допомоги.
- 1 грудня стало відомо, що Нідерланди зроблять внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Країна виділить €250 млн на постачання з американських запасів.
- 2 грудня стало відомо, що уряд Нідерландів хоче якомога швидше закрити пункти розміщення, створені для українських біженців.
