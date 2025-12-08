Нидерланды выделят Украине дополнительные 700 млн евро

Помощь Киеву поступит из бюджетов Министерства обороны и МИД страны – другие министерства не смогут их потратить до конца года

Евро (Фото: Depisitphotos)

Временное правительство Нидерландов выделяет Украине дополнительные €700 млн на 2026 год. Это стало возможным, поскольку другие министерства не смогут их потратить до конца этого года. Об этом сообщило Nu.nl.

€500 млн из этой суммы будет найдено в бюджете Министерства обороны, а еще €200 млн – в бюджете иностранных дел. На что должны быть потрачены эти денежные средства, не сообщается.

Издание добавило, что Нидерланды ежегодно выделяют Украине около €3,5 млрд помощи. Но в этом году уже потрачено 2 миллиарда из бюджета на следующий год, и в 2026 году "будет трудно найти больше денег в бюджете". Поэтому альянс "Зеленые левые Партия труда" выступил с предложением пополнить бюджет на 2026 год.

В конце ноября исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схуф заявил, что не поддерживает выделение дополнительных денежных средств Украине. Он подчеркнул, что другие государства должны первыми увеличить свое участие, а дополнительную поддержку от Нидерландов он готов обсуждать в рамках Весеннего бюджетного меморандума.

Эта позиция вызвала критику в парламенте, где правительство обвинили в "бухгалтерском мышлении". Схуф назвал такую формулировку "абсолютно неуместной", ссылаясь на значительные объемы помощи Украине. Под давлением большинства он согласился рассмотреть варианты реализации предложения помощи.