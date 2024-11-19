"Ніхто не повинен боятися свого сусіда". Шольц обговорив із Сі безпеку у світі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у кулуарах саміту країн "Великої двадцятки" (G20) обговорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном безпеку у світі. Як передає tagesschau, він прямо не згадав про Україну та Тайвань, але натякнув.
"Нам важливо обговорити основні проблеми та виклики. Наприклад, агресивна війна Росії проти України чи небезпечні ситуації в інших частинах світу. Ніхто не повинен боятися свого сусіда. Це дуже важливий принцип миру у всьому світі, якому ми дуже активно віддані", – сказав Шольц.
У понеділок німецький канцлер заявляв, що має намір обговорити з китайським лідером питання військової співпраці з Росією на тлі інформації про постачання дронів. Він зазначив, що регулярно попереджає країни про те, щоб вони не постачали РФ летальну зброю, і має намір дотримуватися цієї позиції.
Лідер Китаю в розмові з Шольцом своєю чергою попередив, що глобальний розвиток зараз є на "критичному роздоріжжі", тому виникають "конфлікти та суперечності". Він також заявив, що глобальна безпека – це "випробування", яке мають пройти усі країни.
Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий до співпраці з Німеччиною.
"Обом країнам необхідно розглядати та розвивати двосторонні відносини з довгострокового та стратегічного погляду", – цитує його державне інформаційне агентство Сіньхуа.
- 15 листопада Шольц зателефонував Путіну вперше за два роки. Він закликав російського диктатора припинити війну та вивести війська з України.
- 17 листопада канцлер Німеччини заявив, що погляди Путіна на війну не змінилися, і назвав це "поганою новиною".
- 18 листопада повідомлялося, що Шольц не змінив своєї думки щодо ракет Taurus для України. І дозвіл США на це не вплинув.