"Ніхто не повинен боятися свого сусіда". Шольц обговорив із Сі безпеку у світі

Лідер Китаю заявив, що глобальний розвиток зараз є на "критичному роздоріжжі"

Сі Цзіньпін та Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у кулуарах саміту країн "Великої двадцятки" (G20) обговорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном безпеку у світі. Як передає tagesschau, він прямо не згадав про Україну та Тайвань, але натякнув.

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"Нам важливо обговорити основні проблеми та виклики. Наприклад, агресивна війна Росії проти України чи небезпечні ситуації в інших частинах світу. Ніхто не повинен боятися свого сусіда. Це дуже важливий принцип миру у всьому світі, якому ми дуже активно віддані", – сказав Шольц.

У понеділок німецький канцлер заявляв, що має намір обговорити з китайським лідером питання військової співпраці з Росією на тлі інформації про постачання дронів. Він зазначив, що регулярно попереджає країни про те, щоб вони не постачали РФ летальну зброю, і має намір дотримуватися цієї позиції.

Лідер Китаю в розмові з Шольцом своєю чергою попередив, що глобальний розвиток зараз є на "критичному роздоріжжі", тому виникають "конфлікти та суперечності". Він також заявив, що глобальна безпека – це "випробування", яке мають пройти усі країни.

Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий до співпраці з Німеччиною.

"Обом країнам необхідно розглядати та розвивати двосторонні відносини з довгострокового та стратегічного погляду", – цитує його державне інформаційне агентство Сіньхуа.