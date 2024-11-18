Шольц не змінив думку про Taurus для України. Навіть попри дозвіл на удари від США

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні крилатих ракет Taurus залишається незмінною навіть після того, як США надали дозвіл на далекобійні удари по РФ ракетами ATACMS. Про це повідомив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, передає AFP.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Бюхнер зазначив, що позиція канцлера "залишається незмінною".

Шольц чітко заявив про свої зобов'язання і не збирається змінювати свою думку, додав він.

Посадовець підкреслив, що для Шольца важливо не допустити ескалації війни, тому канцлер утримується від переходу певних меж у військовій підтримці України.

Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він. Одного разу він навіть розсміявся, коли йому вкотре поставили запитання про передання цих ракет Україні. Опозиція тоді його розкритикувала.