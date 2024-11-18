Шольц не изменил мнение о Taurus для Украины. Даже несмотря на разрешение ударов от США
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поводу предоставления Украине крылатых ракет Taurus остается неизменной даже после того, как США предоставили разрешение на дальнобойные удары по РФ ракетами ATACMS. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, передает AFP.
Бюхнер отметил, что позиция канцлера "остается неизменной".
Шольц четко заявил о своих обязательствах и не собирается менять свое мнение, добавил он.
Чиновник подчеркнул, что для Шольца важно не допустить эскалации войны, поэтому канцлер воздерживается от перехода определенных границ в военной поддержке Украины.
Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее таргетингом должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он. Однажды он даже рассмеялся, когда ему еще раз задали вопрос о передаче этих ракет Украине. Оппозиция тогда его раскритиковала.
- 11 ноября 2024 года The Telegraph сообщало, что Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине удары по России.
- 17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Зеленский отреагировал на подобные заявления СМИ: заявил, что дальнобойные удары не анонсируются, а ракеты "сами за себя скажут".