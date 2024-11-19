"Никто не должен бояться своего соседа". Шольц обсудил с Си безопасность в мире

Си Цзиньпин и Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита стран "Большой двадцатки" (G20) обсудил с главой Китая Си Цзиньпином безопасность в мире. Как передает tagesschau, он прямо не упомянул Украину и Тайвань, но намекнул.

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"Нам важно обсудить основные проблемы и вызовы. Например, агрессивная война России против Украины или опасные ситуации в других частях мира. Никто не должен бояться своего соседа. Это очень важный принцип мира во всем мире, которому мы очень активно привержены", – сказал Шольц.

В понедельник немецкий канцлер заявлял, что намерен обсудить с китайским лидером вопрос военного сотрудничества с Россией на фоне информации о поставках дронов. Он отметил, что регулярно предупреждает страны о том, чтобы они не поставляли РФ летальное оружие, и намерен придерживаться этой позиции.

Лидер Китая в беседе с Шольцем свою очередь предупредил, что глобальное развитие сейчас находится на "критическом перепутье", поэтому возникают "конфликты и противоречия". Он также заявил, что глобальная безопасность – это "испытание", которое должны пройти все страны.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Германией.

"Обеим странам необходимо рассматривать и развивать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения", – цитирует его государственное информационное агентство Синьхуа.