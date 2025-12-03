"Ніхто не виграє". Рубіо назвав російсько-українську війну "найнелогічнішою": головні тези

Конфлікт перетворився у війну на виснаження, і зараз ідеальний час для врегулювання, вважає держсекретар США

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що у російсько-українській війні "насправді ніхто не виграє", проте переконаний, що зараз "ідеальний час" для її завершення. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що, як він думав, закінчити російсько-українську війну буде "найлегше", проте з'ясувалося, що це не так, Рубіо сказав: "Я думаю, що він насправді має на увазі, що це найнелогічніша війна".

Він вважає, що у цій війні логічно було б зробити висновок, що її час припинити, "бо ніхто насправді не виграє її у традиційному сенсі перемоги".

"Росіяни вбивають 7000 російських солдатів щотижня. 7000 – це більше, ніж ми втрачали в деяких війнах, які ми вели загалом <…> Те, за що вони буквально борються зараз, це приблизно 30-50-кілометровий простір у 20% Донецької області, що залишилися [неокупованими]", – сказав Рубіо.

Він вважає, що Штати досягли певного прогресу у з’ясування того, "з чим можуть жити українці", що дасть Києву гарантії безпеки на майбутнє і дозволить не лише відбудувати економіку, а й процвітати та розвиватись.

На думку Рубіо, "якщо робити правильні речі", то через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії.

Він наголосив: США намагаються досягти припинення війни й переконатися, що Україна більше ніколи не зазнає вторгнення, що буде захищено її суверенітет і незалежність, вона не стане "маріонетковою державою", а її економіка процвітатиме.

Він вчергове повторив, що "це не війна США", але Америка залучена у врегулювання, бо вона "єдина у світі, хто може це зробити", а Трамп – "єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами й укласти угоду".

"Ми намагаємося побачити, чи можемо ми подолати розрив між обома сторонами. Для цього нампотрібно розмовляти з обома сторонами", – сказав Рубіо, водночас назвавши прибічників того, щоб говорити лише з Україною, "ірраціональними людьми".

Він наголосив, що не можна завершити війну між Росією та Україною, не розмовляючи з Росією, однак позицію Києва "теж потрібно враховувати".

"Вони були дуже сміливими у своїй боротьбі. Але ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб завершити війну. І якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити. І саме це ми намагаємося зробити. Зрештою, це залежить від них", – сказав посадовець.

Він констатував: якщо Україна і РФ вирішать, що не хочуть закінчувати війну, то війна триватиме, але США спробують довести її до кінця, і Трампа за це треба "похвалити, а не критикувати".

"Деякі з цих людей мають таке уявлення, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну в необмежених обсягах стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. І цього не станеться. І ми говоримо про це вже давно. Ви не можете витримати такі масштаби та розмах", – переконаний Рубіо.

Водночас він нагадав, що на певному етапі війни Росія контролювала значно більше територій, ніж зараз. Українським силам вдалося "далеко відкинути" росіян, якщо подивитись на мапу бойових дій перших трьох місяців повномасштабного вторгнення.

Втім, тепер це перетворилося на війну на виснаження, заявив Рубіо.

"І, на жаль, росіяни продемонстрували свою готовність жертвувати 7000 солдатів на тиждень. Божевілля. Прагнучи досягти цього, Путін кілька тижнів тому сказав: це може зайняти багато часу, але ми досягнемо наших цілей", – нагадав Рубіо.

Він додав, що у випадку РФ рішення має ухвалювати лише Путін, а не його радники – тільки він може покласти край цій війні з російського боку.