"Никто не выиграет". Рубио назвал российско-украинскую войну "самой нелогичной": главные тезисы

Конфликт превратился в войну на истощение, и сейчас идеальное время для урегулирования, считает госсекретарь США

Марко Рубbо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что в российско-украинской войне "на самом деле никто не выиграет", однако уверен, что сейчас "идеальное время" для ее завершения. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что, как он думал, закончить российско-украинскую войну будет "легче всего", но выяснилось, что это не так, Рубио сказал: "Я думаю, что он на самом деле имеет в виду, что это самая нелогичная война".

Он считает, что в этой войне логично было бы сделать вывод, что ее пора прекратить, "потому что никто на самом деле не выиграет в традиционном смысле победы".

"Россияне убивают 7000 российских солдат каждую неделю. 7000 – это больше, чем мы теряли в некоторых войнах, которые мы вели в целом <…> То, за что они буквально борются сейчас, это примерно 30-50-километровое пространство в оставшихся 20% Донецкой области [неоккупированных]", – сказал Рубио.

Он считает, что Штаты достигли определенного прогресса в выяснении того, "с чем могут жить украинцы", что даст Киеву гарантии безопасности на будущее и что позволит не только отстроить экономику, но и процветать и развиваться.

По мнению Рубио, "если делать правильные вещи", то через 10 лет ВВП Украины может быть больше, чем у России.

Он подчеркнул, что США пытаются достичь прекращения войны и убедиться, что Украина больше никогда не подвергнется вторжению, будет защищен ее суверенитет и независимость, она не станет "марионеточным государством",а ее экономика будет процветать.

Он в очередной раз повторил, что "это не война США", но Америка вовлечена в урегулирование, потому что она "единственная в мире, кто может это сделать", а Трамп – "единственный лидер в мире, который может разговаривать с обеими сторонами и заключить соглашение".

"Мы пытаемся увидеть, можем ли мы преодолеть разрыв между обеими сторонами. Для этого намнужно разговаривать с обеими сторонами", – сказал Рубио, одновременно назвав сторонников того, чтобы говорить только с Украиной, "иррациональными людьми".

Он подчеркнул, что нельзя завершить войну между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией, однако позицию Киева "тоже нужно учитывать".

"Они были очень смелыми в своей борьбе. Но мы считаем, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы завершить войну. И если есть способ преодолеть разрыв между двумя сторонами, мы единственные в мире, кто может это сделать. И именно это мы пытаемся сделать. В итоге все зависит от них", – сказал чиновник.

Он констатировал: если Украина и РФ решат, что не хотят заканчивать войну, то война продолжится, но США попытаются довести ее до конца, и Трампа за это надо "похвалить, а не критиковать".

"Некоторые из этих людей имеют такое представление, что наша политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину в неограниченных объемах столько, сколько продлится война. Это нереалистично. И этого не произойдет. И мы говорим об этом уже давно. Вы не можете выдержать такие масштабы и размах", – убежден Рубио.

В то же время он напомнил, что на определенном этапе войны Россия контролировала значительно больше территорий, чем сейчас. Украинским силам удалось "далеко отбросить" россиян, если посмотреть на карту боевых действий первых трех месяцев полномасштабного вторжения.

Впрочем, теперь это превратилось в войну на истощение,заявил Рубио.

"И, к сожалению, россияне продемонстрировали свою готовность жертвовать 7000 солдат в неделю. Безумие. Стремясь достичь этого, Путин несколько недель назад сказал: это может занять много времени, но мы достигнем наших целей", – напомнил Рубио.

Он добавил, что в случае РФ решения должен принимать только Путин, а не его советники – только он может положить конец этой войне с российской стороны.