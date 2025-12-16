Німеччина вагається щодо відправлення своїх військових в Україну

Борис Пісторіус (Фото: Filip Singer/EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вагається щодо направлення в Україну своїх військових у межах багатонаціональних сил після припинення бойових дій. Про це повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Пісторіус висловив застереження щодо завдань потенційних європейських сил для України. Він вважає пропозицію принципово обґрунтованою, але багато питань залишаються без відповідей.

Пропозиція європейців – це зобов'язання щодо поділу відповідальності, заявив Пісторіус. Щодо участі Німеччини, за його словами, можливий мандат від Бундестагу залишається відкритим, як і питання "під чиїм командуванням, що насправді відбуватиметься, де і в яких рамках".

Після завершення переговорів щодо України в Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з іншими європейськими главами держав та урядів заявив, що багатонаціональні сили під керівництвом Європи та за підтримки США повинні підтримувати українські війська.

Їхньою метою буде гарантування безпеки повітряного простору та морів, зокрема "через операції в межах України".

Дискусії про створення міжнародних сил тривають уже деякий час. Улітку президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові підтримати своїх союзників, наприклад, за допомогою авіації. Франція та Велика Британія, зокрема, вже деякий час наполягають на конкретних приготуваннях, тоді як Німеччина займає стриманішу позицію. Росія категорично відкидає розгортання військ спостереження за припиненням вогню.

31 серпня фон дер Ляєн в інтерв’ю газеті FT заявила, що європейські столиці працюють над "досить точним планом" потенційного військового розгортання в Україні в межах гарантій безпеки.

Тоді Мерц розкритикував заяву президентки Єврокомісії про гарантії безпеки для України, зокрема щодо розгортання іноземного контингенту.