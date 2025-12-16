Германия колеблется относительно отправки своих военных в Украину

Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус колеблется в вопросе направления в Украину своих военных в рамках многонациональных сил после прекращения боевых действий. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Писториус высказал предостережение относительно задач потенциальных европейских сил для Украины. Он считает предложение принципиально обоснованным, но многие вопросы остаются без ответов.

Предложение европейцев – это обязательство по разделению ответственности, заявил Писториус. Что касается участия Германии, по его словам, возможный мандат от Бундестага остается открытым, как и вопрос "под чьим командованием, что на самом деле будет происходить, где и в каких рамках".

После завершения переговоров по Украине в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими главами государств и правительств заявил, что многонациональные силы под руководством Европы и при поддержке США должны поддерживать украинские войска.

Их целью будет обеспечение безопасности воздушного пространства и морей, в частности "через операции в пределах Украины".

Дискуссии о создании международных сил продолжаются уже некоторое время. Летом президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы поддержать своих союзников, например, с помощью авиации. Франция и Великобритания, в частности, уже некоторое время настаивают на конкретных приготовлениях, тогда как Германия занимает более сдержанную позицию. Россия категорически отвергает развертывание войск наблюдения за прекращением огня.

31 августа фон дер Ляйен в интервью газете FT заявила, что европейские столицы работают над "достаточно точным планом" потенциального военного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности.

Тогда Мерц раскритиковал заявление президента Еврокомиссии о гарантиях безопасности для Украины, в частности, в плане развертывания иностранного контингента.