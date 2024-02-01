NGL.media: Арестович виїхав за кордон за листом від ГУР. Воєнна розвідка спростувала

Олексій Арестович у Римі (Фото: Олексій Арестович)

Українське видання NGL.media (колишнє Наші гроші) заявило, що експозаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України на підставі листа від Головного управління розвідки Міністерства оборони. ЗМІ посилається на джерела у Державній прикордонній службі (ДПСУ). У відомстві на запит LIGA.net відповіли, що не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону.

Згодом ГУР заявила, що не надавала Арестовичу документи для виїзду за кордон, і назвало інформацію NGL.media фейком.

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За даними NGL.media, 48-річний Арестович перетнув кордон із Польщею 4 вересня 2023 року через пункт пропуску Краківець-Корчова. З того часу він не повертався в Україну.

Джерело видання у прикордонній службі заявило, що підставою для виїзду став лист ГУР МО.

NGL.media пише, що ДПСУ відмовилася надати офіційні дані про підстави для виїзду Арестовича за кордон, оскільки "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя". У коментарі LIGA.net речник відомства Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не в праві розголошувати інформацію про перетин державного кордону.

Видання заявляє, що раніше Арестович неодноразово виїжджав за кордон, проте повертався в Україну: зокрема, на початку травня 2023 року ексрадник ОП виїхав через Краківець завдяки листу воєнної розвідки й повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за кордоном майже півтора місяця.

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ЗМІ пише, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, крім двох вищеописаних випадків, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах: зокрема, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник ОП тощо, але всі ці поїздки тривали не довше дев'яти днів.

NGL.media зазначає, що представники ГУР не відповіли на запитання видання впродовж двох тижнів. Також медіа не відповів і Арестович.

LIGA.net звернулася по коментар до воєнної розвідки та опублікує його, як тільки отримає.

Сам Арестович у нещодавньому інтерв'ю Анні Олицькій заявив, що перетнув кордон законно. Блогер зазначив, що мешкає у Нью-Йорку, принаймні на два місяці винаймає житло у дорогому районі Центрального парку. Витрати на проживання ексрадник ОП мотивував тим, що він "не бідна людина" та міркуваннями безпеки, а також "рекомендаціями сторони, що приймає".

ОНОВЛЕНО о 14:59. ГУР заявило, що не надавало Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон, і назвало заяву NGL.media фейком.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило про викриття депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб під час отримання 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві. У червні 2023 року проєкт "Схеми" Радіо Свободи повідомив, що Трубіцин виїхав за кордон за листом від ГУР.

До воєнної розвідки звертався тодішній командувач ССО Віктор Хоренко. Трубіцин і ще чотири особи мали виїхати за кордон як волонтери.

У липні НАБУ оголосило Трубіцина у розшук.

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