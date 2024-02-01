NLG.media: Арестович уехал за границу по письму от ГУР. Пограничники не комментируют

Алексей Арестович (Фото: Afishа.it)

Украинское издание NLG.media (бывшее Наші гроші) заявило, что экс-внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины на основании письма от Главного управления разведки Министерства обороны. СМИ ссылается на источники в Государственной пограничной службе (ГПСУ). В ведомстве на запрос LIGA.net ответили, что не в праве разглашать информацию о пересечении границы.

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По данным NLG.media, 48-летний Арестович пересек границу с Польшей 4 сентября 2023 через пункт пропуска Краковец-Корчева. С тех пор он не возвращался в Украину.

Источник издания в пограничной службе заявил, что основанием для выезда стало письмо ГУР МО.

NGL.media пишет, что ГПСУ отказалась предоставить официальные данные об основаниях для выезда Арестовича за границу, поскольку "информация о пересечении государственной границы лицом касается ее частной жизни". В комментарии LIGA.net спикер ведомства Андрей Демченко сообщил, что ГПСУ не в праве разглашать информацию о пересечении государственной границы.

Издание заявляет, что ранее Арестович неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину: в частности, в начале мая 2023 года экс-советник ОП выехал через Краковец благодаря письму военной разведки и вернулся в страну только в конце июня, проведя за границей почти полтора месяца.

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СМИ пишет, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, кроме двух вышеописанных случаев, Арестович выезжал за границу еще семь раз по другим основаниям: в частности, на основании решений главы ГПСУ, как советник ОП и т.д., но все эти поездки продолжались не дольше девяти дней.

NGL.media отмечает, что представители ГУР не ответили на вопросы издания в течение двух недель. Также медиа не ответил и Арестович.

LIGA.net обратилась за комментарием к военной разведке и опубликует его, как только получит.

Сам Арестович в недавнем интервью Анне Олицкой сообщил, что проживает в Нью-Йорке, по крайней мере, на два месяца снимает жилье в дорогом районе Центрального парка. Расходы на проживание экс-советник ОП мотивировал тем, что он "не бедный человек" и соображениями безопасности, а также "рекомендациями принимающей стороны".

9 февраля 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых человек при получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в Киеве. В июне 2023 года проект "Схемы" Радио Свободы сообщил, что Трубицын уехал за границу по письму от ГУР.

В военную разведку обращался тогдашний командующий ССО Виктор Хоренко. Трубицын и еще четыре человека должны были выехать за границу как волонтеры.

В июле НАБУ объявило Трубицына в розыск.

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