NYT: Постачання Україні касетних боєприпасів буде тимчасовим кроком США

Постачання касетних боєприпасів в Україну буде тимчасовим кроком з боку США – поки виробництво звичайних артилерійських снарядів не буде збільшено. Про це пише The New York Times із посиланням на ознайомлені з дискусією джерела.

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Співрозмовники журналістів припускають, що постачання може тривати до весни наступного року.

NYT пише, що кілька високопоставлених помічників президента США Джо Байдена, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, рекомендували йому погодитися на постачання касетних боєприпасів на зустрічі з найвищими посадовими особами національної безпеки минулого тижня.

За даними співрозмовників ЗМІ, Держдеп був останнім, хто чинив опір – як через гуманітарні проблеми, так і через побоювання, що Штати рішуче відставатимуть від своїх союзників, які ввели заборону на касетні боєприпаси.

"Тепер помічники Байдена вважають, що вони не мають вибору", – йдеться в матеріалі.

6 липня в Пентагоні повідомили, що Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються. Того самого дня міністр оборони Резніков анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов'язані з "різними видами" боєприпасів.

У Reuters повідомили, що вже 7 липня адміністрація президента США може оголосити про пакет допомоги, до якого увійдуть касетні боєприпаси.

За даними WP, Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні.

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