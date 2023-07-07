NYT: Поставка Украине кассетных боеприпасов будет временным шагом США

Поставка кассетных боеприпасов в Украину будет временным шагом со стороны США – пока производство обычных артиллерийских снарядов не будет увеличено. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на ознакомленные с дискуссией источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Собеседники журналистов предполагают, что поставки могут длиться до весны следующего года.

NYT пишет, что несколько высокопоставленных помощников президента США Джо Байдена, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, рекомендовали ему согласится на поставки кассетных боеприпасов на встрече с высшими должностными лицами национальной безопасности на прошлой неделе.

По данным собеседников СМИ, Госдеп был последним, кто сопротивлялся – как из-за гуманитарных проблем, так и из-за опасений, что Штаты будут решительно отставать от своих союзников, которые ввели запрет на кассетные боеприпасы.

"Теперь помощники Байдена считают, что у них нет выбора", – говорится в материале.

6 июля в Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. В тот же день министр обороны Резников анонсировал "хорошие новости" из Штатов, связанные с "разными видами" боеприпасов.

В Reuters сообщили, что уже 7 июля администрация президента США может объявить о пакете помощи, в который войдут кассетные боеприпасы.

По данным WP, Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Читайте также: HRW просят не давать кассетные боеприпасы Украине. Подоляк: Прикол или агентура РФ?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.