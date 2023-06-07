Офіс генпрокурора звернувся до Гааги у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС

Офіс генерального прокурора України направив звернення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі у зв'язку зі знищенням окупантами Каховської ГЕС. Про це підтвердив в ефірі телемарафону радник генпрокурора Максим Попов.

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Попов повідомив, що прокуратура надала Міжнародному кримінальному суду "всю первинну інформацію, яку має, за фактом підриву Каховської гідроелектростанції". За його словами, це дає підстави МКС розпочати "об'єктивне та неупереджене розслідування".

Для початку розслідування МКС, сказав Попов, є кілька передумов і підстав, головна з яких – Україна поки "частково не має доступу до територій, які постраждали, а Міжнародний кримінальний суд має повноваження розслідувати цю справу", тому є підстави залучити принцип компліментарності відповідно до Римського статуту.

Крім того, зараз поширюється "багато маніпуляцій щодо того, хто підірвав дамбу", доречним буде проведення розслідування авторитетним органом міжнародного правосуддя, яке зможе встановити, яким саме способом і ким саме було підірвано Каховську ГЕС, сказав радник генпрокурора.

6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що генеральний прокурор Андрій Костін вже звернувся до Міжнародного кримінального суду, щоб залучити до розслідування світове правосуддя.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію стосовно мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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