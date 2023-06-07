Офис генпрокурора обратился в Гаагу в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС

Офис генерального прокурора Украины направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге в связи с уничтожением оккупантами Каховской ГЭС. Это подтвердил в эфире телемарафона советник генпрокурора Максим Попов.

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Попов сообщил, что прокуратура предоставила Международному уголовному суду "всю первичную информацию, которой владеет, по факту подрыва Каховской гидроэлектростанции". По его словам, это дает основания МУС начать "объективное и непредвзятое расследование".

Для начала расследования МУС, сказал Попов, есть несколько предпосылок и оснований, главная из которых – у Украины пока "частично нет доступа к территориям, которые пострадали, а у Международного уголовного суда есть полномочия расследовать это дело", поэтому есть основания задействовать принцип комплиментарности в соответствии с Римским статутом.

Кроме того, сейчас распространяется "много манипуляций относительно того, кто взорвал дамбу", уместным будет проведение расследования авторитетным органом международного правосудия, которое сможет установить, каким именно способом и кем именно была взорвана Каховская ГЭС, сказал советник генпрокурора.

6 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что генеральный прокурор Андрей Костин уже обратился в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к расследованию мировое правосудие.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

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