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Окупанти розглядають відступ "до певних рубежів" у Криму – ГУР

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 11:56
Окупанти розглядають відступ
Андрій Юсов (Скриншот відео)

Російські окупанти розглядають відступ "до певних рубежів" у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Представник ГУР розповів, що росіяни будують оборонні укріплення, зокрема на півночі Криму. "Це говорить про те, що рашисти як реалістичний сценарій розглядають, зокрема, відступ до певних рубежів", – сказав він.

За словами Юсова, окупанти розповідають населенню, що нібито все нормально, але самі продають нерухомість і вивозять із півострова свої сім'ї.

Юсов зазначив, що військовий контингент у Криму не збільшується, окупанти розглядають АРК швидше як логістичний хаб для перекидання живої сили і техніки на окуповані території українського півдня.

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Вадим Ребрина
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