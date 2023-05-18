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Оккупанты рассматривают отступление "к определенным рубежам" в Крыму – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 11:56
Оккупанты рассматривают отступление
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российские оккупанты рассматривают отступление "до определенных рубежей" во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Представитель ГУР рассказал, что россияне строят оборонительные укрепления, в том числе на севере Крыма. "Это говорит о том, что рашисты как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам", – сказал он.

По словам Юсова, оккупанты рассказывают населению, что якобы все нормально, но сами продают недвижимость и вывозят с полуострова свои семьи.

Юсов отметил, что военный контингент в Крыму не увеличивается, оккупанты рассматривают АРК скорее как логистический хаб для опрокидывания живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга.

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Вадим Ребрина
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Крымгурандрей юсов
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