Оккупанты рассматривают отступление "к определенным рубежам" в Крыму – ГУР
Российские оккупанты рассматривают отступление "до определенных рубежей" во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Представитель ГУР рассказал, что россияне строят оборонительные укрепления, в том числе на севере Крыма. "Это говорит о том, что рашисты как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам", – сказал он.
По словам Юсова, оккупанты рассказывают населению, что якобы все нормально, но сами продают недвижимость и вывозят с полуострова свои семьи.
Юсов отметил, что военный контингент в Крыму не увеличивается, оккупанты рассматривают АРК скорее как логистический хаб для опрокидывания живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для деоккупации полуострова могут быть применены и немного другие средства.
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