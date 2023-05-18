Оккупанты рассматривают отступление "к определенным рубежам" в Крыму – ГУР

Российские оккупанты рассматривают отступление "до определенных рубежей" во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель ГУР рассказал, что россияне строят оборонительные укрепления, в том числе на севере Крыма. "Это говорит о том, что рашисты как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам", – сказал он.

По словам Юсова, оккупанты рассказывают населению, что якобы все нормально, но сами продают недвижимость и вывозят с полуострова свои семьи.

Юсов отметил, что военный контингент в Крыму не увеличивается, оккупанты рассматривают АРК скорее как логистический хаб для опрокидывания живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для деоккупации полуострова могут быть применены и немного другие средства.

Читайте также: Коллективной депортации россиян из Крыма не будет, отправим каждого отдельно — Ташева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.