Онікс та Калібр. У Криму росіяни зосередили понад 800 ракет для ударів по енергетиці — ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму росіяни зосередили понад 800 ракет для ударів по Україні. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, всі сотні ракет із Криму ворог збирається використати для атак на енергетичну інфраструктуру України.

Вона зазначила, що військові спираються на дані розвідки, у Криму росіяни розгорнули потужний військовий хаб.

"Ракети типу "Калібр" саме там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострова. Потенціал ворог накопичує – це очевидно", — сказала Гуменюк.

Спікер ЗСУ заявила, що ракети повітряного базування окупанти зберігають там, де їх можна завантажити у літаки.

"Калібр" – це крилата ракета морського базування, росіяни запускають їх з кораблів та підводних човнів у Чорному морі. З території півострова противник також б'є протикорабельними ракетами "Онікс", їх запускають із наземних комплексів "Бастіон". Також РФ атакує Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, ракетами Х-22, які запускають дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускають винищувачі МІГ-31К. Крім цього, загарбники запускатимуть по Україні крилаті та балістичні ракети наземного базування типу "Іскандер-К" та "Іскандер-М", а також балістикою з комплексів С-300 та С-400.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

США гадають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.

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