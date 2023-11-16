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Оникс и Калибр. В Крыму РФ сосредоточила более 800 ракет для ударов по энергетике — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 10:39
Оникс и Калибр. В Крыму РФ сосредоточила более 800 ракет для ударов по энергетике — ВСУ - Фото
Запуск ракеты "Оникс" (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 800 ракет для ударов по Украине. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, все сотни ракет из Крыма враг собирается использовать для атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Она отметила, что военные опираются на данные разведки, в Крыму россияне развернули мощный военный хаб.

"Ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно", — сказала Гуменюк.

Спикер ВСУ заявила, что ракеты воздушного базирования оккупанты хранят там, где их можно загрузить в самолеты. 

"Калибр" — это крылатая ракета морского базирования, россияне запускают их с кораблей и подводных лодок в Черном море. С территории полуострова противник также бьет противокорабельными ракетами "Оникс", их запускают из наземных комплексов "Бастион".

Также РФ атакует Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, ракетами Х-22, которые запускают дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускают истребители МиГ-31К.

Кроме этого, захватчики будут запускать по Украине крылатые и баллистические ракеты наземного базирования типа "Искандер-К" и "Искандер-М", а также баллистикой из комплексов С-300 и С-400.

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Дмитрий Гриниченко
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