Оникс и Калибр. В Крыму РФ сосредоточила более 800 ракет для ударов по энергетике — ВСУ
Во временно оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 800 ракет для ударов по Украине. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По ее словам, все сотни ракет из Крыма враг собирается использовать для атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Она отметила, что военные опираются на данные разведки, в Крыму россияне развернули мощный военный хаб.
"Ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно", — сказала Гуменюк.
Спикер ВСУ заявила, что ракеты воздушного базирования оккупанты хранят там, где их можно загрузить в самолеты.
Также РФ атакует Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, ракетами Х-22, которые запускают дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускают истребители МиГ-31К.
Кроме этого, захватчики будут запускать по Украине крылатые и баллистические ракеты наземного базирования типа "Искандер-К" и "Искандер-М", а также баллистикой из комплексов С-300 и С-400.
- Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.
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