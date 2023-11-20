ОП: Конфлікту між Зеленським та Залужним не може бути за визначенням

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що конфлікту між Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним "не може бути за визначенням". Про це він повідомив у коментарі The Guardian.

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За його словами, конфлікту між президентом та генералом немає.

"Зеленський – його прямий начальник, конфлікту не може бути за визначенням", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що можливості для реальних переговорів із Росією наразі немає.

"Це буде лише оперативна пауза. Росія скористається цим, щоб суттєво покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну із ще більш трагічними наслідками для України", – заявив радник голови ОП.

Також він висловив думку, що у відносинах із багатьма країнами Глобального Півдня нібито настало "охолодження".

"Це ускладнило створення ширшої коаліції підтримки України у боротьбі проти Росії", – резюмував чиновник.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення та опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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