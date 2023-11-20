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ОП: Конфликта между Зеленским и Залужным не может быть по определению

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 13:41
ОП: Конфликта между Зеленским и Залужным не может быть по определению - Фото
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным "не может быть по определению". Об этом он сообщил в комментарии The Guardian.

По его словам, конфликта между президентом и генералом нет. 

"Зеленский — его прямой начальник, конфликта не может быть по определению", — сказал Подоляк.

Он отметил, что возможности для реальных переговоров с Россией на данный момент нет. 

"Это будет лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", — заявил советник главы ОП.

Также он высказал мнение, что в отношениях со многими странами Глобального Юга якобы наступило "охлаждение". 

"Это затруднило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе против России", — резюмировал чиновник.

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.
  • В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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Дмитрий Гриниченко
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