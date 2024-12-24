Орбан переконаний, що війна проти України завершиться у 2025 році за двох сценаріїв
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що російсько-українська війна завершиться у 2025 році. Про це він заявив в інтерв'ю Magyar Nemzet.
"Війна завершиться у 2025 році. Або мирними переговорами, або знищенням однієї зі сторін, яка буде налаштована вороже", – сказав Орбан.
За його словами, 2025 рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир і повернутися до економічного зростання.
Орбан стверджує, "п’ята частина території України перебуває під окупацією, сотні тисяч людей загинули, сотні тисяч були покалічені й поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами".
"Тим часом мільйони втекли з України, чия інфраструктура, транспортна й енергетична системи були зруйновані дощенту, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому", – заявив глава угорського уряду.
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- Раніше майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що команда новообраного президента США буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України.