Орбан убежден, что война против Украины завершится в 2025 году по двум сценариям

Венгерский премьер заявил, что 2025 год станет "поворотным" не только для Украины, но и для мира в целом

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан уверен, что российско-украинская война завершится в 2025 году. Об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet.

"Война завершится в 2025 году. Либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон, которая будет настроена враждебно", – сказал Орбан.

По его словам, 2025 год станет "поворотным" не только для Украины, но и для мира в целом, который сможет восстановить мир и вернуться к экономическому росту.

Орбан утверждает, "пятая часть территории Украины находится под оккупацией, сотни тысяч человек погибли, сотни тысяч были покалечены и ранены, сотни тысяч остались вдовами и сиротами".

"Между тем миллионы сбежали из Украины, чья инфраструктура, транспортная и энергетическая системы были разрушены до основания, и страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем", – заявил глава венгерского правительства.