Орбан: Україна отримає гроші Угорщини після вступу до Євросоюзу. Війну треба ізолювати

Орбан заявив, що війну Росії проти України необхідно "локалізувати й ізолювати", а також виступив за перемир'я

Віктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі вступу України до Європейського Союзу Київ отримає гроші, які зараз отримує Будапешт та інші столиці Центральної Європи. Про це він повідомив в інтерв'ю на каналі TV2, цитує його Index.

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За його словами, поки що неясно, чи увійдуть окуповані території до складу Євросоюзу зі вступом України.

"Безперечно, якби Україну було включено, вся підтримка, яку досі отримували країни Центральної Європи, серед яких і Угорщина, дісталася б їм. Сільське господарство є особливо постраждалою сферою", — сказав Орбан.

Він зазначив, що на саміті ЄС йому "хотіли нав'язати" рішення щодо допомоги Україні.

Щодо війни в Україні політик сказав, що вона має бути "локалізована й ізольована"

"Угорщина – це єдина країна в Європі, яка від початку заявляє, що в Україні є необхідність припинення вогню", – підкреслив угорський прем'єр.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські й українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України й Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта в контексті вступу України до ЄС.

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