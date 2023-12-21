Орбан: Украина получит деньги Венгрии при вступлении в Евросоюз. Войну нужно изолировать

Орбан заявил, что войну России против Украины необходимо "локализовать и изолировать", а также выступил за перемирие

Виктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае вступления Украины в Европейский Союз, Киев получит деньги, которые сейчас получает Будапешт и другие столицы Центральной Европы. Об этом он сообщил в интервью на канале TV2, цитирует его Index.

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По его словам, пока неясно, войдут ли оккупированные территории в состав Евросоюза с вступлением Украины.

"Несомненно, если бы Украина была включена, вся поддержка, которую до сих пор получали страны Центральной Европы, включая Венгрию, досталась бы им. Сельское хозяйство является особо пострадавшей сферой", — сказал Орбан.

Он отметил, что на саммите ЕС ему "хотели навязать" решение о помощи Украине.

Насчет войны в Украине политик сказал, что она должна быть "локализована и изолирована"

"Венгрия — это единственная страна в Европе, которая с самого начала заявляет, что в Украине есть необходимость прекращения огня", — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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