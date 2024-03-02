Орбан: Війна в Україні паралізує Європу, час працює на Росію, Трамп – єдиний шанс на мир

Орбан заявив, що повернення Трампа до Білого дому є "єдиним серйозним шансом на мир"

Віктор Орбан (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у війні Росії проти України час нібито "працює на Москву". Про це він повідомив на дипломатичному форумі в Анталії, цитує його Mandiner.

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За його словами, виходу з війни в Україні "немає і вона паралізує європейську політику".

Він зазначив: якщо думати, що час працює на українців і на Захід, а Київ може здобути військовий успіх, то є сенс продовжувати.

"Якщо хтось думає, що час працює на Росію і що продовження війни принесе РФ успіх, то краще зупинитися зараз. Я особисто належу до останніх", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що якби 45-й президент США Дональд Трамп сьогодні був у Білому домі, то "війни не було б".

"І єдиний серйозний шанс на мир – це якщо він знову стане президентом", – наголосив політик.

Раніше Орбан заявив, що найкращий варіант для України – стати буферною зоною між Росією та Європою. Інакше, вважає він, Росія "нападатиме знову і знову". Водночас він не згоден, що Україна захистить Європу.

Орбану не сподобалася заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його "проугорським".

На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Першим про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Орбан сказав, що Будапешт отримав гарантії, що Україна "не забере гроші Угорщини", тому результати саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, можна вважати успішними.

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