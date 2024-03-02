Орбан: Война в Украине парализует Европу, время работает на РФ, Трамп – единственный шанс

Орбан заявил, что возвращение Трампа в Белый дом является "единственным серьезным шансом на мир"

Виктор Орбан (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне России против Украины время якобы "работает на Москву". Об этом он сообщил на дипломатическом форуме в Анталье, цитирует его Mandiner.

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По его словам, выхода из войны в Украине "нет и она парализует европейскую политику".

Он отметил, что если думать, что время работает на украинцев и Запад, а Киев может одержать военный успех, то есть смысл продолжать.

"Если кто-то думает, что время работает на Россию и что продолжение войны принесет России успех, то лучше остановиться сейчас. Я лично принадлежу к последним", — сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что если бы 45 президент США Дональд Трамп сегодня был в Белом доме, то "войны бы не было".

"И единственный серьезный шанс на мир – это если он снова станет президентом", — подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что лучший вариант для Украины – стать буферной зоной между Россией и Европой. Иначе, считает он, Россия будет "нападать снова и снова". В то же время он не согласен, что Украина защитит Европу.

Орбану не понравилось заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который назвал его "провенгерским".

На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Первым об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Орбан сказал, что Будапешт получил гарантии, что Украина "не заберет деньги Венгрии", поэтому результаты состоявшегося 1 февраля саммита ЕС можно считать успешными.

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