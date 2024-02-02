Орбану не понравилось, что Кулеба назвал его "провенгерским": Нельзя до такого опускаться

Орбан заявил, что никто не может судить о политическом руководстве Венгрии, а поэтому Будапешт будет это игнорировать

Виктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не понравилось заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который назвал его "провенгерским". Об этом он сообщил в интервью местному радио, которое контролирует правительство, передает Telex.

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По его словам, страна "не должна опускаться до такой степени, что кто-то другой должен судить о премьер-министре и министре иностранных дел Венгрии".

"Меня не интересует их мнение по этому поводу. Если бы они это сделали – что и произошло здесь, то мы проигнорируем это. Этого не существует", — сказал Орбан.

Он отметил, что Венгрия является суверенной страной.

"Нам не нужна печать кошерного одобрения другой страны, так сказать. Нам не нужны они, чтобы судить, кто мы есть. Что, черт возьми? С каких пор нам нужно, чтобы наши славянские соседи решали, кто мы?" — заявил венгерский премьер.

Политик допустил, что, возможно, заявление Кулебы планировалось как "дружеский жест".

"Но вы не можете сказать это о стране, уважающей себя, а если и говорите, то не удивляйтесь, если они делают вид, что ничего не слышали", — резюмировал он.

На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Первым об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Орбан сказал, что Будапешт получил гарантии, что Украина "не заберет деньги Венгрии", поэтому результаты состоявшегося 1 февраля саммита ЕС можно считать успешными.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

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