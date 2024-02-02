Орбану не сподобалося, що Кулеба назвав його "проугорським": Не можна до такого опускатися

Орбан заявив, що ніхто не може судити про політичне керівництво Угорщини, а тому Будапешт це ігноруватиме

Віктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його "проугорським". Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, яке контролює уряд, повідомляє Telex.

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За його словами, країна "не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини".

"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили – що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує", – сказав Орбан.

Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною.

"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?" — заявив угорський прем'єр.

Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як "дружній жест".

"Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули", — резюмував він.

На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Першим про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Орбан сказав, що Будапешт отримав гарантії, що Україна "не забере гроші Угорщини", тому результати саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, можна вважати успішними.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.

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