Ордер на арешт Путіна допоміг з поверненням українських дітей додому – омбудсмен

"Саме після рішення МКС світ прокинувся. До цього світ не дуже реагував на депортацію українських дітей", – заявив Дмитро Лубінець

Володимир Путін (Фото: EPA)

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової допоміг у процесі повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до країни-агресора. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Голосу Америки.

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Він підтвердив, що викрадених українських дітей стало легше повертати з Росії після ордеру МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Журналіст перепитав, чи дійсно це так, оскільки, за інформацією колишнього омбудсмена Миколи Кулеби, стало складніше, тому що кожне повернення дитини є підтвердженням факту міжнародного злочину з боку РФ.

"Я кажу про ті процеси, в яких безпосередньо беру участь. На мій погляд, без виданого ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду нам би не вдалося повернути найбільш складні справи — Богдана Єрмохіна, Вероніку Власову", – відповів Лубінець.

Він зазначив, що раніше росіяни відмовлялися повертати багатьох дітей та "навіть говорити про них", проте тепер ці діти в Україні. Тому, на його думку, виданий ордер МКС полегшив роботу українській стороні.

"Саме після рішення МКС світ прокинувся. До цього світ не дуже реагував на депортацію українських дітей. Це рішення стало як холодний душ для лідерів, і всі почали не просто "глибоко занепокоюватись", а нарешті діяти", – пояснив він.

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17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ за співучасть у викраденні дітей з України.

Це означає, що Путін та Львова-Бєлова мають бути заарештовані та передані до суду в усіх країнах, які визнають юрисдикцію МКС. Це вже завадило Путіну побувати на саміті БРІКС у Південній Африці.

Головний прокурор МКС Карім Хан зазначив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний.

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