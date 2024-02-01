Ордер на арест Путина помог с возвращением украинских детей домой – омбудсмен

"Именно после решения МУС мир проснулся. До этого мир не очень реагировал на депортацию украинских детей", – заявил Дмитрий Лубинец

Владимир Путин (Фото: EPA)

Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой помог в процессе возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в страну-агрессора. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки.

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Он подтвердил, что похищенных украинских детей стало легче возвращать из России после ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.

Журналист переспросил, действительно ли это так, поскольку, по информации бывшего омбудсмена Николая Кулебы, стало сложнее, потому что каждый возврат ребенка является подтверждением факта международного преступления со стороны РФ.

"Я говорю о тех процессах, в которых непосредственно участвую. На мой взгляд, без выдачи ордера на арест со стороны Международного уголовного суда нам бы не удалось вернуть наиболее сложные дела – Богдана Ермохина, Веронику Власову", – ответил Лубинец.

Он отметил, что раньше россияне отказывались возвращать многих детей и "даже говорить о них", однако теперь эти дети в Украине. Поэтому, по его мнению, выдача ордера МУС облегчила работу украинской стороне.

"Именно после решения МУС мир проснулся. До этого мир не очень реагировал на депортацию украинских детей. Это решение стало как холодный душ для лидеров, и все начали не просто "глубоко беспокоиться", а наконец-то действовать", – пояснил он.

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17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ за соучастие в похищении детей из Украины.

Это означает, что Путин и Львова-Белова должны быть арестованы и переданы в суд во всех странах, признающих юрисдикцию МУС. Это уже помешало Путину побывать на саммите БРИКС в Южной Африке.

Главный прокурор МУС Карим Хан отметил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина – пожизненный.

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