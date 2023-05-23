Звіт RUSI. Що аналітики думають про стан російської армії на весну 2023 року

Масштаб втрат окупантів у 2022 році й протистояння росіян системам НАТО, з якими вони раніше не стикались, спричинили значне відхилення російських операцій від військової доктрини країни. Про це повідомляє британський аналітичний центр Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI).

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Зазначається, що російська піхотна тактика перейшла від розгортання єдиних батальйонно-тактичних груп до розподілу підрозділів за функціями.

Зокрема, RUSI виділяє наступні типи російської піхоти: лінійні, штурмові, спеціалізовані та одноразові війська. Лінійна піхота в основному використовується для оборони, а одноразова піхота застосовується для "безперервних бойових дій".

Також одноразову піхоту застосовують для виявлення українських вогневих позицій, які потім обстрілює спеціалізована піхота, або для пошуку слабких місць в українській обороні.

Головною слабкістю російської піхоти є низький моральний дух, що призводить до поганої згуртованості підрозділів і взаємодії між підрозділами, пише RUSI.

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Центр зазначає, що інженерні війська РФ виявились одними з "найсильніших". Зокрема, їм вдалось збудувати складну лінію оборони з укріпленнями та протипіхотними й протитанковими мінними полями по всьому фронту.

"Ці оборонні споруди становлять серйозну тактичну проблему для українських наступальних операцій", – зауважує RUSI.

Окупанти рідко використовують бронетехніку для проривів, натомість вона застосовується для вогневої підтримки задля ведення точного вогню по українських позиціях, пише аналітичний центр.

Росіяни почали застосовувати на своїй техніці тепловий камуфляж, а також "низку інших модифікацій і тактик, прийомів і процедур". Це значно знизило видимість танків на довгих дистанціях.

"Ці заходи зменшили ймовірність ураження різними протитанковими керованими ракетами (ПТРК) на дальності понад 1400 метрів", – пише аналітичний центр.

RUSI зазначає, що артилерія окупантів покращила свою здатність вести вогонь з кількох позицій, а також вести вогонь і пересуватися, при цьому зменшивши вразливість до контрбатарейного вогню. На думку центру, російський артилерійський вогонь є "найбільшим викликом для українських наступальних операцій".

Аналітичний центр стверджує, що через засоби радіоелектронної боротьби РФ втрати українських БПЛА залишаються на рівні близько 10 000 на місяць. Також зазначається, що РЕБ окупантів здатна перехоплювати та дешифрувати в режимі реального часу українські зашифровані тактичні системи зв’язку Motorola, які широко використовуються в ЗСУ.

Стверджується, що засоби ППО росіян змогли підвищити свою ефективність. RUSI пише, що за оцінками українських військових протиповітряна оборона РФ тепер перехоплює частину ракет GMLRS. Це відбувається тому, що російська точкова оборона "безпосередньо підключена до вищого радара".

У звіті зауважується, що наразі російська авіація не має можливостей "пробити" українське ППО. Водночас військово-повітряні сили РФ залишаються загрозою для українських сил під час їх наступу.

"Українські військові зазначають, що Росія має значні запаси [авіабомб] ФАБ-500 і систематично модернізує їх планерними комплектами", – пише RUSI.

17 травня 2023 року у ЗСУ показали збитий російський дрон-розвідник SuperCam S350.

19 травня головнокомандувач Залужний подякував командуванню США за ЗРК Patriot та відзначив їх ефективну роботу проти масованих атак росіян дронами та ракетами.

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