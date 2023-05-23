Отчет RUSI. Что аналитики думают о состоянии российской армии весной 2023 года

Масштаб потерь оккупантов в 2022 году и противостояние россиян системам НАТО, с которыми они ранее не сталкивались, повлекли за собой значительное отклонение российских операций от военной доктрины страны. Об этом сообщает британский аналитический центр Королевский институт объединенных служб (RUSI).

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Отмечается, что российская пехотная тактика перешла от развертывания единых батальонно-тактических групп к распределению подразделений по функциям.

В частности, RUSI выделяет следующие типы российской пехоты: линейные, штурмовые, специализированные и одноразовые войска. Линейная пехота в основном используется для обороны, а одноразовая пехота применяется для "непрерывных боевых действий".

Также одноразовую пехоту применяют для выявления украинских огневых позиций, которые затем обстреливает специализированная пехота, или для поиска слабых мест в украинской обороне.

Главной слабостью российской пехоты является низкий моральный дух, приводящий к плохой сплоченности подразделений и взаимодействию между подразделениями, пишет RUSI.

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Центр отмечает, что инженерные войска РФ оказались одними из "сильнейших". В частности, им удалось построить сложную линию обороны с укреплениями и противопехотными и противотанковыми минными полями по всему фронту.

"Эти оборонные сооружения представляют серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций", – отмечает RUSI.

Оккупанты редко используют бронетехнику для прорывов, вместо этого она применяется для огневой поддержки для ведения точного огня по украинским позициям, пишет аналитический центр.

Россияне начали применять на своей технике тепловой камуфляж, а также "ряд других модификаций и тактик, приемов и процедур". Это значительно снизило видимость танков на длинных дистанциях.

"Эти меры снизили вероятность поражения различными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) на дальности более 1400 метров", – пишет аналитический центр.

RUSI отмечает, что артиллерия оккупантов улучшила свою способность вести огонь с нескольких позиций, а также вести огонь и передвигаться, при этом уменьшив уязвимость к контрбатарейному огню. По мнению центра, российский артиллерийский огонь является "самым большим вызовом для украинских наступательных операций".

Аналитический центр утверждает, что из-за средств радиоэлектронной борьбы РФ потери украинских БПЛА остаются на уровне около 10 000 в месяц. Также отмечается, что РЭБ оккупантов способна перехватывать и дешифровать в режиме реального времени украинские зашифрованные тактические системы связи Motorola, широко используемые в ВСУ.

Утверждается, что средства ПВО россиян смогли повысить свою эффективность. RUSI пишет, что, по оценкам украинских военных, противовоздушная оборона РФ теперь перехватывает часть ракет GMLRS. Это происходит потому, что российская точечная оборона "непосредственно подключена к высшему радару".

В отчете отмечается, что у российской авиации нет возможностей "пробить" украинское ПВО. В то же время, военно-воздушные силы РФ остаются угрозой для украинских сил во время их наступления.

"Украинские военные отмечают, что у России есть значительные запасы [авиабомб] ФАБ-500, и она систематически модернизирует их планерными комплектами", – пишет RUSI.

17 мая 2023 года в ВСУ показали сбитый российский дрон-разведчик SuperCam S350.

19 мая главнокомандующий Залужный поблагодарил командование США за ЗРК Patriot и отметил их эффективную работу против массированных атак россиян дронами и ракетами.

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