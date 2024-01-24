Падіння Іл-76. У Буданова кажуть, що сьогодні дійсно мав відбутися обмін полоненими

Андрій Юсов заявив, що запланований обмін сьогодні не проводиться

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в коментарі Радіо Свобода, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін військовополоненими між Росією та Україною.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Водночас, додав він, запланований обмін сьогодні не відбувається.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Юсов зазначив, що українська розвідка також перевіряє інформацію.

Читайте також: Падіння Іл-76 і вкид про полонених. Омбудсмен: Не ведіться на провокації, все аналізуємо