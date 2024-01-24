Падіння Іл-76. У Буданова кажуть, що сьогодні дійсно мав відбутися обмін полоненими
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в коментарі Радіо Свобода, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін військовополоненими між Росією та Україною.
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Водночас, додав він, запланований обмін сьогодні не відбувається.
Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.
Юсов зазначив, що українська розвідка також перевіряє інформацію.
- Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.
- Також з'явились знімки уламків.
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